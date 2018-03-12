قائد قوات الدعم السريع يؤكد أن السودان محفوظ برجاله و قواته البواسل .

الخرطوم 12-3-2018م (سونا)- أكد الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع أن السودان محفوظ برجاله و بقواته البواسل و برجال الدين و القرآن، داعيا إلى أهمية الاهتمام بالتمسك بأمر الدين وهو حبل النجاة . و قال لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم تدشين مشروع كتاب الله يوحدنا بتوزيع 50 ألف مصحف للخلاوى القرآنية و المساجد و المؤسسات الدينية، قال إن قوات الدعم السريع تتشرف بطباعة 50 ألف مصحف و توزيها للمواطنين في البلاد، والذي من شأنه أن يعمل على توحيد أهل السودان و يبعث القيم الفاضلة و السلوك القويم، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ستتبنى المشاريع الخاصة بالخلاوى و دور العبادة و مشاريع تعظيم شعائر الله .

و قال إن قوات الدعم السريع تضطلع بمسؤولياتها الاجتماعية بتقديم هذه المشروعات خدمة للمواطن فضلا عن أنها تعمل في جميع المحاور و في مجالات مختلفة في المشاريع التنموية بعد أن حققت الأمن و الاستقرار في البلاد و حسمت التمرد و التفلتات الأمنية، و دعا الشعب السوداني للحفاظ على أمن و استقرار البلاد .

و من جانبه أكد الدكتور العقيد عبد الرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن قواته قومية التكوين تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وقدمت إنجازات كبيرة في محاور عدة، مشيراً إلى أنها أمنت الطرق و المعابر الحدودية و دحرت التمرد في كل الجبهات، مبينا أنها قوات قتالية ذات كفاءة عالية.

و أبان الجعلي أن قوات الدعم السريع تقدم خدمات اجتماعية في إطار مسؤولياتها الاجتماعية بالإضافة إلى محاربة كل الظواهر السالبة و تعمل في مكافحة المخدرات و الإتجار بالبشر و الخمور المستوردة.

