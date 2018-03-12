اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية تناقش تقريراً حول أداء الصندوق القومي للإمدادات الطبية

الخرطوم فى 12-3-2018م (سونا) - ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها صباح اليوم الاثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د. السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم تقريراً حول أداء الصندوق القومي للإمدادات الطبية لعام 2017م.

وأكد التقرير على ضرورة تأمين حاجة الإمدادات الصحية من المنتجات الطبية ذات الجودة العالمية وتحقيق الأمن الدوائي القومي وتوفير المنتجات الطبية بنظام استرداد التكلفة وتأكيد الدور الخدمي والإستراتيجي للصندوق وتعزيز الإستخدام المرشد للدواء كذلك أكد الاجتماع على نشر الخدمات العلاجية في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير المنتجات الطبية وتوحيد الأسعار ومعايير الجودة ودقة تحديد احتياجات البلاد.

من جهة أخرى استعرضت اللجنة مذكرة تفاهم فى مجال التعليم بين جمهورية السودان وجمهورية تركيا والتي استهدفت تعزيز التعاون بين البلدين بشكل عام وتطوير التعاون والتفاهم فى مجال التعليم على أساس المساواة والمنفعة.

كذلك استعرضت اللجنة مذكرة تفاهم بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي بجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي أكدت على العلاقات الوثيقة بين البلدين بتبادل الخبرات والزيارات والتعاون في المجالات المختلفة.