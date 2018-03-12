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أخبار محلية - سياسية

مفوض العدالة والحقيقة يؤكد أهمية بناء عملية السلام والتعايش السلمي بين مكونات دارفور

التاريخ : 12-03-2018 - 06:36:00 مساءً
الخرطوم 12-3-2018م(سونا) - اكد الاستاذ يس يوسف مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بولايات دارفور أهمية بناء عملية السلام و تحقيق التعايش السلمي و تقوية النسيج الاجتماعي بين المكونات السكانية فيي دارفور .
واكد يس في تصريح لـ "سونا" أن مفوضية العدالة و الحقيقة والمصالحات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقدت مؤتمر التعايش السلمي في محلية أم دخن بولاية وسط دارفور في الفترة من 10 الى 11 من شهري مارس الجاري .
وأكد يس أن المفوضية ستنظم عددا من المؤتمرات حول التعايش السلمي خاصة بعد الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما دارفور.
وقال يس إن المؤتمر خلص الى عدد من التوصيات أهمها ضرورة الاستمرار في حملة جمع السلاح و سد منافذ تسريب السلاح الى أيدي المواطنين وسن التشريعات والقوانين التي تمكن الاداره الأهلية من الاضطلاع بدورها بالإضافة إلى توفير الأجهزة العدلية من نيابات و قضاة والشرطة في محلية أم دخن .
وأضاف يس أن المؤتمر اوصى بنشر القوات المسلحة تعزيزا للامن والاستقرار وشدد على اجبارية تعليم الأساس في المحلية وأهمية مشاركة المرأة في كل لجان تقديم الخدمات للمجتمع .
وأكد المؤتمر دعم لجنة السلم الاجتماعي والمصالحات بالامكانيات التي تعينها على أداء الدور المنوط بها وتوفير الخدمات الأساسية في مناطق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالمحلية .
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