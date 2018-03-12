مساعد رئيس الجمهورية يطلع على ترتيبات قيام ملتقى قيادات النيل الأزرق

الخرطوم 12-3-2018م (سونا) - اطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية؛ نائب رئيس المؤتمر الوطني - لدى لقائه بالمركز العام للحزب اليوم وفد لجنه ملتقى قيادات النيل الأزرق - اطلع على ترتيبات انعقاد الملتقى مطلع الأسبوع المقبل بالمجلس الوطني تحت رعاية رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر الذي سيخاطب الجلسة الافتتاحية صباح السبت المقبل .

وأشار رئيس الوفد - في تصريحات عقب اللقاء - الى أن الملتقى سيجمع ( 200) من قيادات النيل الأزرق حيث يتم استعراض ومناقشة ورقتي عمل: الأولى حول تحديات السلام والعمل الإنساني والثانية حول أثر التمرد على التنمية بالنيل الأزرق.