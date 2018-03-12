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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على ترتيبات قيام ملتقى قيادات النيل الأزرق

التاريخ : 12-03-2018 - 08:30:00 مساءً
الخرطوم 12-3-2018م (سونا) - اطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية؛ نائب رئيس المؤتمر الوطني - لدى لقائه بالمركز العام للحزب اليوم وفد لجنه ملتقى قيادات النيل الأزرق - اطلع على ترتيبات انعقاد الملتقى مطلع الأسبوع المقبل بالمجلس الوطني تحت رعاية رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر الذي سيخاطب الجلسة الافتتاحية صباح السبت المقبل .
وأشار رئيس الوفد - في تصريحات عقب اللقاء - الى أن الملتقى سيجمع ( 200) من قيادات النيل الأزرق حيث يتم استعراض ومناقشة ورقتي عمل: الأولى حول تحديات السلام والعمل الإنساني والثانية حول أثر التمرد على التنمية بالنيل الأزرق.
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