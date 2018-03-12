نائب رئيس المؤتمرالوطني وهيئة شورى الحزب يبحثان تعزيز التنسيق بين أجهزة الحزب

الخرطوم 12-3-2018م (سونا) - عقدت هيئة شورى حزب المؤتمر الوطني برئاسة بروفيسور كبشور كوكو رئيس مجلس الشورى القومي للحزب، اجتماعا مع د. فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس الحزب بالمركز العام للمؤتمر الوطني اليوم في إطار التنسيق والتشاور بين قيادات الحزب في لقاء هو الأول؛ بعد اختيار د. فيصل حسن نائبا لرئيس الحزب .

وأوضح الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي بهيئة الشورى أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين الشورى و الأجهزة القيادية في الحزب متمثلة في القطاعات وأماناتها ومتابعة الأداء بجانب تواصل الشورى مع قيادات الولايات .

وأضاف الامين الاجتماع تطرق كذلك الى دور الحزب في الإصلاح خاصة في المجال الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وأشار الى ان الاجتماع امن علي مركزية الحزب وفيدرالية النشاط والعمل علي إنفاذ مقررات الشوري وضرورة أن يستمع الحزب لقرارات الجماهير ورؤاها حول مرحلة الانتخابات القادمة، وترشيح رئيس الجمهورية المشير البشير، وما طرأ من آراء حول هذا الأمر من الأحزاب وكليات الشورى.

وقال الأمين إن اللقاء أمن على أهمية الاستعداد للانتخابات القادمة باعتبارها تهيئ لمرحلة ديمقراطية كاملة وماتراه القوى السياسية حول الدستور الحالي وتعديله، أو صناعة دستور جديد وفقا لمقررات الحوار الوطني.

كما أمن على العمل والتنسيق المشترك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المتفق عليها .