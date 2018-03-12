القطاع السياسي بالوطني يطلع علي تقرير لجنة السلام من الداخل بالمنطقتين

الخرطوم 12-3-2018م (سونا) - استمع إجتماع القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس القطاع جمال محمود الي تقرير مرحلي من قبل لجنة السلام من الداخل بالمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان ).

وتناول التقرير مايبذل من جهود مع المكونات السكانية هناك علي العمل السياسي والجهد التنفيذي من قبل المركز والولايات دفعا لعملية السلام وتعزيز مجهودات الحوار .

وأشار رئيس القطاع في تصريحات الى ان الاجتماع استمع لتقرير حول مجهودات العلاقات السياسية بين الوطني والقوي السياسية والتحضيرات الجارية والتشاور والتواصل السياسي حول أهم قضايا الراهن السياسي وفي مقدمتها الانتخابات القادمة وكيفية تطوير الممارسة السياسية فيما يلي من تشريعات وقوانين وماتحتاجه من آليات مشتركة بين القوي السياسية وماتحتاجه الآليات من مراجعات.

وأضاف محمود ان الاجتماع تطرق الي ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني مشيرا لمواصلة اللجان المختصة المشاورات للوصول لتوافق سياسي يفضي الي ممارسة سياسية رشيدة والي تطور في العمل السياسي مستقبلا.