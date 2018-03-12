حسبو يؤكد اهتمام الدولة ورعايتها لخلاوي القران الكريم

الخرطوم 12-3-2018م (سونا) - اكد الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية اهتمام الدولة ورعايتها لخلاوي القران الكريم وحفظة القرآن الكريم.

وحيا حسبو خلال مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات تدشين مشروع كتاب الله يوحدنا الذي نظمته قوات الدعم السريع جهود الاجهزة الامنية جميعها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد علي رأسها قوات الدعم السريع خاصة في جمع السلاح ومكافحة التهريب وسد الثغرات والمعابر من تهريب الاقتصاد وتخريب الاقتصاد و الاتجار بالبشر و المخدرات .

ودعا نائب رئيس الجمهورية الى التمسك بحبل الله و التضرع إليه مؤكدا أن الامن هو أهم مرتكزات الدولة .

واشاد حسبو بمشروع كتاب الله يوحدنا الذي ابرز وجها اخر لقوات الدعم السريع للدفاع عن العقيدة وترسيخا لمبادئ الامن القومي و إلاجتماعي و الثقافي مبينا بان التمسك بكتاب الله وهو المخرج.

واستهدف المشروع توزيع 50 الف مصحف للخلاوي القرانية و المؤسسات و دور العبادة و المساجد بحضور وزير الارشاد و الأوقاف و قادة قوات الدعم السريع و القيادات السياسية و العسكرية و مشايخ الطرق الصوفية و الخلاوي.