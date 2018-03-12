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أخبار محلية - سياسية

الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية : يجب توظيف المساجد لتوحيد الأمة الإسلامية

التاريخ : 12-03-2018 - 08:59:00 مساءً
الخرطوم 12-3-2018 م (سونا) - أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن؛ الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية ضرورة توظيف المساجد لتوحيد الأمة الإسلامية بمختلف طوائفها وجماعاتها ومحاربة القبلية والجهوية .
وطالب الزبير - لدى مخاطبته اليوم تدشين الوثبة الثانية لإعمار المساجد بمحلية امبدة - بهبة شعبية لإعمار المساجد بمشاركة كل فئات المجتمع وأهل السودان، وقال: " نريد أن نكون نفرة معنوية لقضاء حوائج الناس" مشيرا إلى أن المشروع الإسلامي يبدأ بالمسجد .
من جانبه أكد الدكتور جابر إدريس عويشة، رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم أن دعم الحكومة للوثبة الأولى بلغ 6% من المبلغ المقرر وقدره 82 مليون جنيه .
وأعلن عويشة عن انطلاقة الوثبة الثانية لإعمار المساجد بشكل قوي استنادا على التجربة الأولى التي حققت النجاح والغرض المطلوب .
وأضاف أن الخطوة من شأنها الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث تتزامن مع القوافل الدعوية.

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