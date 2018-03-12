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أخبار محلية - سياسية

جمعية القرآن الكريم تثمن دور قوات الدعم السريع في خدمة القضايا المجتمعية

التاريخ : 12-03-2018 - 09:12:00 مساءً
الخرطوم 12-3(سونا) - ثمن دكتور دفع الله بخيت الأمين العام لجمعية القرآن الكريم بالإنابة الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها قيادة قوات الدعم السريع في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد فضلا عن دورها في خدمة القضايا المجتمعية الأخري.
وأوضح بخيت لدى مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم تدشين مشروع كتاب الله يوحدنا الذي نظمته قوات الدعم السريع أن هذه المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به هذه القوات، مشيرا الى المشروعات التي نفذتها والمتمثلة في إنشاء عدد من قرى العودة الطوعية للنازحين والمدارس والمراكز الصحية، مبينا أن هذه المنشآت تؤكد أن المسؤولية الاجتماعية واحدة من البرامج الأساسية لقيادة قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال الخليفة مصطفى ممثل الخلاوي بولاية الخرطوم إن هذه المبادرة من قبل قوات الدعم السريع ستسهم في نشر علوم القرآن والتبصير بالعلوم الشرعية، مبينا أن الخلاوي ودور العبادة تعد منارات للوعي والاستنارة، داعيا الى الاستمرار في دعم الخلاوي حتى تضطلع بدورها في تعليم القرآن الكريم ونشر تعاليم الإسلام السمحة.
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