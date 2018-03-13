وزير الدولة بالدفاع يقود وفد السودان المشارك في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري

الخرطوم 12 - 3 - 2018 م( سونا ) شهد الفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بالدفاع الذي يقود وفد السودان المشارك في فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري( ديمديكس2018 ) إفتتاح المعرض في نسخته السادسة والتي إنطلقت فعالياتها اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتي الرابع عشر من مارس الجاري.

و أشار وزير الدولة بالدفاع إلي أن المؤتمر يعتبر فرصة طيبة للسودان للوقوف علي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في المجال البحري وكذلك سانحة للتواصل والتفاكر والتشاور مع الوفود المشاركة في كيفية تحقيق الأمن والإستقرار في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والإقليم.

وامتدح وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم الأدوار التي ظلت تضطلع بها دولة قطر ومواقفها الداعمة للسودان في كافة المحافل جاء ذلك لدي لقائه معالي الدكتور خالدبن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر حيث سلمه رسالة خطية من نظيره وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمدأحمدبن عوف تتعلق بشكره علي الدعوة وتمنياته بنجاح المعرض ولدولة قطر النماء والتطور،

كما ألتقي سيادته معالي الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وأمن اللقاء علي تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الجيشين.

وتجدر الإشارة إلي أن زيارة وزير الدولة بالدفاع لدولة قطر جاءت إنابة عن وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمدأحمدبن عوف تلبية لدعوة نظيره القطري رافقه خلالها الفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيس أركان القوات البحرية.