هارون : زيارة رئيس الجمهورية للولاية حققت مكاسب كبيرة فى اطار دعم مراحل النهضة

الابيض 13-3-2018م(سونا) - قال مولانا أحمد محمد هارون والى ولاية شمال كردفان رئيس المؤتمر الوطني بالولاية إن زيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية حققت مكاسب كبيرة بتجديد التزام الدولة بمواصلة دعم المرحلة الاولى وإنفاذ المرحلة الثانية من نفير النهضة المستدامة .

واستعرض الوالي لدى ترؤسه إجتماع المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية مساء أمس

أهم المشروعات المستقبلية والمتمثلة في حزام الصمغ العربي وقطاع الثروة الحيوانية ورؤية الدعم لما أسماه الرئيس بالعواصم الحضرية بالمحليات والاداريات وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة .

ودعا هارون الي تشكيل فرق عمل لوضع تصور تجاه كافة القضايا وفق منظومة وثيقة النفير في محاورها المختلفة .

ودعا الحزب لتفعيل كافة عضويته بكافة شعب الأساس ، بعد زيارة الرئيس لتجديد العزم لدى العضوية للتوجه نحو القضايا المختلفة ، وشدد على برنامج محو الامية وضرورة مراجعة كافة شعب الأساس للعمل في هذا المشروع القومي الكبير .

وأكد الاستاذ البشير دفع الله خوجال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أن زيارة الرئيس للولاية كانت قوة دفع جديدة للولاية وخاصة ان كل فعاليات الولاية قد شاركت في الاستقبال بصورة عبرت عن تماسك ولحمة أهل شمال كردفان .

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