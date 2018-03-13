رئيس القضاء يؤكد ضرورة التعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

الخرطوم 13-3-2018م ( سونا ) - أكد مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء على ضرورة التعاون مع قطاع التعليم العالي ، فالتعاون مع هذا القطاع من أولويات السلطة القضائية فيما يتعلق بصقل الكادر القانوني ًواعانته .على إنفاذ العدالة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد جامعة امدرمان الإسلامية برئاسة بروفيسور حسن عباس حسن مدير الجامعة بحضور مولانا ابتسام أحمد عبد الله رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي ومولانا د. انور حمرون ممثل اللجنة القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلص اللقاء لتعزيز سبل دعم التعاون المشترك كما طرح وفد الجامعة مشروع دعم الودائع الوقفية ومدى إمكانية مساهمة السلطة القضائية في هذا المشروع .