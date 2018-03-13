رئيس القضاء يستقبل رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان

الخرطوم 13-3-2018م(سونا)- وصل البلاد مساء أمس فضيلة الدكتور اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان على رأس وفد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالسلطنة .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ونائبيه وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية .

وتأتي الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام في اطار تبادل الزيارات لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين .

ورحب رئيس القضاء بنظيره العماني والوفد المرافق له.

واكد على ضرورة استدامة التعاون بين البلدين، مضيفا أن هذه الزيارة تبشر بخير يعود على البلدين فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال التدريب مؤكداً ان السلطة القضائية تشرع أبوابها من اجل انفاذ برنامج تدريبي مشترك بين البلدين.

و قال رئيس المحكمة العليا العماني إن العلاقات بين البلدين علاقات ازلية وراسخة الامر الذي يدفع مسيرة التعاون القضائي.

