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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة

التاريخ : 13-03-2018 - 11:32:00 صباحاً
الخرطوم 13-3-2018م( سونا) -اطلع مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن ابراهيم علي مجمل الاوضاع بولاية الجزيرة خاصة الموسم الزراعي فيما يلي استعدادات الولاية لحصاد القمح والاستعداد للموسم الصيفي عبر توفير التقاوي والري .
وأكد والي الولاية دكتور محمد طاهر ايلا في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية اكتمال حصاد القطن الذي بلغت انتاجيته أكثر من مليون قنطار في مساحة بلغت 116 الف فدان مشيرا الي جهود الولاية لزراعة 300 ألف فدان في الموسم المقبل لاعادة قطاع الغزل والنسيج الي سابق عهده لافتا الي منح تراخيص لقيام محالج جديدة في المناقل والقرشي ومدني وجنوب الجزيرة.
وأوضح الوالي انه اطلع مساعد رئيس الجمهورية علي إعادة تأهيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية ومصانع الغزل والنسيج والمستشفيات وترقية الخدمات الصحية والتعليمية بكافة انحاء الولاية.

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