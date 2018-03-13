محمد الحسن الميرغني يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الخرطوم 13-3-2018م( سونا) - بحث مساعد أول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني والسفيرة الفرنسية بالخرطوم ايمانويل بلاتمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا في كافة المجالات.

ودعا سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم سفيرة فرنسا بالخرطوم الحكومة الفرنسية الي العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة بما يدفع بعملية السلام بالبلاد الي الامام.

واوضحت السفيرة الفرنسية في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة والتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والثقافية والسياحية والتعليمية .

واكدت ايمانويل عزمها العمل على تطوير علاقات البلدين الثنائية ودعم جهود التنمية بالسودان.

