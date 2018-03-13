الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:27:00 PM

أخبار محلية - سياسية

قرار لوالي كسلا بتعيين معتمد لشئون الرئاسة

التاريخ : 13-03-2018 - 03:15:00 مساءً
كسلا 13-3-2018م (سونا)-
أصدر والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم قرارا تم بموجبه تعيين خليل يوسف محمد آدم معتمدا لشئون الرئاسة عن حزب الأمة الفيدرالي بحكومة الوفاق الوطني.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء