En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
0°C
0°C
الفاشر
0°C
0°C
الجنينة
0°C
0°C
دنقلا
0°C
0°C
الخرطوم
0°C
0°C
ود مدني
0°C
0°C
الأبيض
0°C
0°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
09:27:00 PM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
انعقاد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تركيا مايو المقبل
بروفيسور هويل : الحملة الإعلامية المغرضة التى تعرض لها السودان لم تحدث من قبل
الملتقى العالمي للتكافل يدعو لإنشاء هيئة رقابية شرعية دولية
محكمة الطفل بزالنجي تصدر حكما بالإعدام على متهم بعد إدانته باغتصاب طفلة
توقيع مذكرات تفاهم بين الجمعية الطبية الإسلامية السودانية ووزارة الصحة التركية...
عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض غدا الأربعاء
المجلس الأعلى للبيئة : ارتفاع نسبة التلوث البصري في الخرطوم
شراكة بين التعليم العالي والصناعة لتفعيل وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة
صندوق الإسكان يرحب بزيارة شركة سولارايك الالمانية للبلاد في ابريل المقبل
انفجار قرب موكب رئيس الحكومة الفلسطينية عقب دخوله قطاع غزة
أخبار محلية - سياسية
قرار لوالي كسلا بتعيين معتمد لشئون الرئاسة
التاريخ :
13-03-2018 - 03:15:00 مساءً
كسلا 13-3-2018م (سونا)-
أصدر والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم قرارا تم بموجبه تعيين خليل يوسف محمد آدم معتمدا لشئون الرئاسة عن حزب الأمة الفيدرالي بحكومة الوفاق الوطني.
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل