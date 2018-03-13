ترامب يقيل وزير خارجيته تيلرسون ويعين بومبيو بديلا له

واشنطن 13-3-2018م( بي بي سي )- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مكانه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا منه.

وغرد ترامب على تويتر موجها الشكر لتيلرسون قائلا إنه أدى "عملا رائعا".

وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.

وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عددا من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.

وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه أخرق بعد اجتماع في البنتاغون في يوليو الماضي.

وفي الخريف الماضي، قوض ترامب علنا جهود تيلرسون بنشر تغريدة قال فيها إنه "يهدر وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.

