الوطني والأمة المتحدة بشمال دارفور يبحثان أوجه التعاون والتنسيق السياسي المشترك

الفاشر 13-3-2018م (سونا) - أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور، أبوبكر هارون سليمان، مضي الحزب في مبادرته الرامية إلى جمع الصف الوطني وتعزيز مخرجات الوثيقة الوطنية التي قال إن من شأنها النهوض بالسودان والارتقاء به إلى مصاف التطور والازدهار .

جاء ذلك لدى لقاءه اليوم بمقر الحزب بالفاشر برئيس حزب الأمة المتحد بالولاية سليمان مختار بحضور الأستاذ عثمان حسين عبد الله الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني ، وتطرق نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لاوجه التفاهم والتنسيق بين حزبه و أحزاب الولاية الأخرى في مختلف مجالات العمل السياسي والاجتماعي ، ممتدحا قيادة الأمة المتحدة لاهتماها المتواصل بخلق الشراكات والتعاون الكبير مع حزب المؤتمر الوطني.

وجدد هارون عزم حزب المؤتمر الوطني على استمرار التفاعل مع كافة القوى السياسية من أجل قيادة العمل السياسي بالولاية للمرحلة القادمة بالنجاح المنشود ، وخاصة بعد تحقيق الأمن والاستقرار الذي قال إنه سيدفع بالعمل في مجال التنمية والاستقرار السياسي.

وكان اللقاء قد تطرق بالبحث لعدد من الموضوعات الخاصة بالعمل السياسي على مستوى تنسيق العلاقات السياسية والتنسيقية بين الحزبين ' وقدم رئيس حزب الأمة المتحد تنويرا شاملا حول موقف ورؤية حزبه تجاه قضايا الوطن وتعزيز دور الدولة في خدمة المواطن في كافة المجالات.

