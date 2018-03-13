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أخبار محلية - سياسية

محكمة الطفل بزالنجي تصدر حكما بالإعدام على متهم بعد إدانته باغتصاب طفلة

التاريخ : 13-03-2018 - 07:46:00 مساءً
زالنجي 13-3-2018م (سونا) - أصدرت محكمة الطفل بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور؛ اليوم ؛ حكما بالإعدام على المتهم م . أ شنقا حتى الموت بعد إدانته تحت المادة 45/ ب من قانون الطفل لسنة 2014 بعد إدانته باغتصاب طفلة.
وقال مولانا الفاتح طيفور المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة - في تصريح لوكالة السودان للأنباء - إن قرار المحكمة والذي أصدره مولانا محمد عبد الرحمن، ومثل الاتهام فيه مولانا عبد العزيز حامد عمر؛ مساعد المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، يعتبر حكما عادلا لمثل هذه الجرائم التي تنتهك براءة الطفولة وتقلق مضاجع الأسر .
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