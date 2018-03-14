جلوبكوم وافالتى تطلقان المرحلة الأولى من برنامج الاتصالات في المناطق الريفية

لندن14-3-2018م (بزنيس واير) أعلنت كل من مجموعة أفانتي كوميونيكيشنز المحدودة (أفانتي)، وهي المزود الرائد لخدمات اتصالات البيانات عبر الأقمار الصناعية في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشركة "جلوبكوم"، وهي مزود الاتصالات العالمي الذي يقدم خدماته لقطاع الإعلام والأسواق البحرية والمؤسسات والحكومة، عن توقيعهما اتفاقية الخدمات الرئيسية.

ستستخدم شركة "جلوبكوم" خدمات مشغل الشبكة الافتراضية، انطلاقاً من القمر الصناعي "هايلاس 2" الذي يعمل بالنطاق الترددي "كا" من "أفانتي" في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ستسمح خدمات مشغّل الشبكة الافتراضية لشركة "جلوبكوم" بتوفير اتصال بالقمر الصناعي للمناطق المتخلّفة النمو.

وتسهم عملية النشر الأولية بتقديم النطاق العريض عالي السرعة والموثوقية إلى أكثر من 250 قرية محرومة من الخدمات في الشرق الأوسط. كما تعكس هذه العملية المرحلة الأولى للاستراتيجية المعتمدة من قبل شركة "جلوبكوم" لربط القرى الريفية والنائية بهدف تسهيل التجارة والتعليم وبرامج الدعم الحكومية.

وخلال المرحلة الثانية من المبادرة، تخطط "جلوبكوم" لتوسيع نطاق الخدمة في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، ولديها رؤية تتمثل بطرح ألفي قدرة اتصال إضافية باستخدام تقنية للأقمار الصناعية عالية الإنتاجية من "أفانتي".

وفي هذا السياق، قال كريستيان جورجسون، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في مجموعة "أفانتي كوميونيكيشنز": "إننا نفخر للغاية بشراكتنا مع شركة 'جلوبكوم'، ونحن نساعدها بالفعل على تحقيق رؤيتها في ربط القرى الريفية والنائية بخدمتنا عبر القمر الصناعي 'هايلاس 2'. ونحن نتطلع إلى نشر النطاق العريض للقمر الصناعي بنطاق 'كا' الترددي خلال المرحلة الثانية من المبادرة".

من جانبه، قال جايسون جورانيك، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبكوم": "إننا متحمسون للغاية لتوفير الاتصالات عريضة النطاق لهذه الأسواق المحرومة من الخدمات". وأضاف: "من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية بنطاق 'كا' الترددي من 'أفانتي" التي تعمل بتقنية عالية الإنتاجية باعتبارها مشغل الشبكة الافتراضية، يمكن لشركة 'جلوبكوم' أن تضطلع بعملية إدارة جودة الخدمة على أساس المستخدم النهائي المنفصل في الوقت الفعلي القريب وبأسعار معقولة".

