تقديم أوراق اعتماد سفير السودان الجديد لدى بروناي

الخرطوم 14-3-2018م (سونا)- قدم السفير حمزة عمر حسن أحمد، سفير جمهورية السودان لدي ماليزيا اليوم ، أوراق اعتماده لجلالة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين وعد الله، سلطان بروناي دار السلام، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدي بروناي دار السلام مقيما بماليزيا.

ونقل السيد السفير لفخامة سلطان بروناي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وتمنايته له بدوام الصحة والعافية وأكد تعهده والتزامه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلي الامام بما يخدم مصالح الشعبين في البلدين.

من جانبه أمن السيد السلطان علي كلمة السيد السفير طالباً نقل تحياته الي فخامة السيد رئيس الجمهورية وتمنايته له بالصحة والعافية وطلب منه الجلوس مع معاونيه للنظر في أُطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الإعتماد شارك السيد السفير في دعوة الغداء التي أقامها السيد وزير خارجية بروناوي Haji Erywan Bin Pehin ، بمقر إقامته،و نقل السفير للسيد وزير خارجية البروناوي تحيات السيد وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم أحمد غندور وأمله أن تشهد العلاقات الثنائية تطوراً ملموساً في الفترة المقبلة، وبادله السيد وزير الخارجية البروناوي طلبه ونقل تحياته للسيد وزير الخارجية وأكد أنه سيجد الدعم الكامل والتعاون من حكومة سلطنة بروناي لإنجاز مهمته في بروناي، وأكد ثقته في أن السيد السفير سيعمل على دفع العلاقات الثنائية لمستوى أرفع.

