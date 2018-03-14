الخرطوم 14-3-2018م (سونا)- إستضافت وزارة الخارجية اليوم ، وبحضور وكيل الوزارة، السفير عبد الغني النعيم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب بين الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمؤسّسة الدوليّة والآيبيريّة -الأمريكيّة للإدارة والسياسات العامّة (FIIAPP)، التي تتخذ من أسبانيا مقراً لها، وهي المؤسسة التي أختارها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون ومكافحة الارهاب بدول القرن الأفريقي واليمن.

وقد أكد الوكيل في كلمته خلال المناسبة أن السودان يدعم أي جهود من أجل مكافحة الارهاب والتطرف على كافة مستوياته من منطلق إيمانه الراسخ بحماية مواطنيه وحماية البشرية جمعاء، مشيراً إلى أن البلاد قد صادقت على أهم الأدوات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات المحلية وفقاً لذلك. وأشاد بالتوقيع على هذه المذكرة بوصفها جهداً يصب في تعزيز الخبرات الوطنية، داعياً للنظر إلى قضية الإرهاب في سياق أكبر يشمل قضايا تعزيز التنمية ومحاربة الفقر، إلى جانب المعالجات الأمنية .

يشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، سيما في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأجهزة العدلية ومؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في النواحي ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم سفير الاتحاد الأوروبي، سفراء المجموعة الأوروبية، مديرو الإدارات المختصة بوزارة الخارجية .

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