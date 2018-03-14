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أخبار محلية - سياسية

بكري يشرف المؤتمر الثانى لهيئات الإذاعة والتلفزيون ببورتسودان مطلع أبريل

التاريخ : 14-03-2018 - 12:03:00 مساءً
الخرطوم 14-3-2018م ( سونا) -يخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح المؤتمر الثانى لهيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات في الأسبوع الأول من ابريل المقبل ببورتسودان.
وأوضح دكتور احمد بلال عثمان وزير الإعلام في تصريح (لسونا) أن وزراء الاعلام ومديري الهيئات بالولايات يشاركون في انشطة المؤتمر .
وأكد بلال أهمية الربط الإذاعي لولاية البحر الأحمر خاصة محليتي حلايب وعقيق ووجه الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني لسرعة استكمال إجراءات استلام وتركيب محطات الإذاعة لكل من حلايب وعقيق ، لتنفذ الخطة الاستراتيجية التي وضتعها حكومة البحر الأحمر لتطوير الأداء.
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