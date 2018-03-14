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الكرملين: روسيا تأمل في علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسون

التاريخ : 14-03-2018 - 01:12:00 مساءً
موسكو 13-3-2018م(رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إنه يأمل في بدء نهج بناء ومتزن للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أعقاب رحيل ريكس تيلرسون عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته تيلرسون يوم الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران واختار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليحل محله.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من المستبعد أن تتدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن بدرجة أكبر.

وأضاف ”على أي حال هناك أمل في علاقات بناءة ومتزنة“.
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