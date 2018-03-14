اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس تقف على حجم التعاون مع المجموعة

الخرطوم 14-3-2018م( سونا) - وقفت اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس خلال اجتماعها الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة علي حجم التعاون الثنائي مع تلك الدول خلال الفترة الماضية.

وأوضح الجاز في تصريحات صحفية أن الاجتماع أمن على أهمية أن يكون السودان حاضرا في كل منتديات دول البريكس لتطوير العلاقات علي المستوى الثنائي والجماعي مع تلك الدول .

وأبان الجاز أن الاجتماع اطلع علي حجم التعاون مع الصين في مجالات الشراكة الزراعية والصحية والثقافية بجانب مشاركة السودان في بنك التنمية الذي سيتم تحديد باقي شركائه في أبريل المقبل.

ولفت الجاز الي أن الاجتماع بحث وضع رؤية إستراتيجية للنظرة المستقبلية للعلاقة مع دولة الصين خاصة في اطار الدعوة الموجهة لرئيس الجمهورية في المنتدى الذي سيعقد في الصين سبتمبر المقبل وقبول الرئيس الصيني الدعوة لزيارة السودان خلال هذا العام.

وأشار الجاز الي ان التعاون والشراكة الاقتصادية مع روسيا تمضي وفقا لما هو مخطط له .

وفيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الهند أكد الجاز أنها أصبحت محطة مهمة للصادر والوارد مشيرا الي مشاركة السودان في الملتقى الهندي الافريقي.

وأضاف أن اللجنة العليا استعجلت كلا من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لتسريع توقيع الاتفاقية الاطارية مع جنوب افريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار الى وجود برنامج مع دولة البرازيل لتطوير صناعة وزراعة السكر والثروة الحيوانية .

وأكد الجاز أن اللجنة حثت خلال اجتماعها وزارتي المالية والخارجية علي التركيز علي العمل المصرفي خاصة بعد رفع الحصار لتسهيل عمليات التحويلات داخل وخارج البلاد.

