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أخبار محلية - سياسية

أيلا يلتقي وفد أمانة الاتصال بحزب المؤتمر الوطني

التاريخ : 14-03-2018 - 01:21:00 مساءً
الخرطوم 14 - 3 - 2018 ( سونا ) - التقى دكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني اليوم وفد أمانة الجزيرة بقطاع الاتصال التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني برئاسة د. صلاح علي آدم نائب رئيس قطاع التنظيم، وذلك في إطار برنامج الطواف الذي يقوم به قادة الحزب على الولايات؛ بغرض رفع كفاءة الأداء والوقوف على العمل الإداري للحزب بالولاية والتواصل مع أجهزة الحزب القاعدية .
وضم الوفد الدكتور أحمد محمد آدم التجاني أمين دائرة الجزيرة نائب رئيس المجلس الوطني وعددا من أعضاء الأمانة منهم الأستاذ الريح عبد الباقي والأستاذ يوسف التوم ود. نازك إبراهيم كشكوش والأستاذة امتثال الريح والأستاذة عزة.
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