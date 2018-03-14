الأمم المتحدة تشيد بجهود السودان في برنامج مكافحة الالغام وتدعو المانحين للمزيد من الدعم

الخرطوم 14-3-2018م ( سونا) - أشادت السيدة مارتا رويداس المنسق الإنساني، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان بالإنجازات التي تمت في ملف مكافحة الألغام في السودان،، مبينة، أن هناك عملا كبيرا متبقي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وشكرت السيدة مارتا فى الاجتماع الاول الذي عقد أمس بمقر برنامج الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم لمجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان شكرت السفير الإيطالي بالخرطوم لترؤسه الدورة المنقضية ورحبت بالقائم بالاعمال الأمريكي كرئيس جديد للمجموعة، للدورة الحالية.

وثمن العميد ركن عامر عبد الصادق ابوزيد، المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام، جهود مجموعة دعم مكافحة الألغام وإسهامها في دعم برنامج مكافحة الألغام بالسودان، مشيرا الي تعاون الحكومة والمانحين في توفير الدعم لاعلان القضارف والبحر الأحمر خاليتين من الألغام في المناطق المسجلة بهما،.مبينا ان الاستعدادات تجري الأن لإعلان مناطق ولاية كسلا المسجلة، في القريب العاجل.

وشكر المدير العام للمركز السفير الإيطالي بالخرطوم، علي مجهودات بلاده التي بذلتها خلال فترة ترؤسة للمجموعة التي شكلت عنصرا مهما في لفت الاتتباه لملف مكافحة الألغام بالسودان، مثمنا دور دولتي إيطاليا واليابان على الدعم المالي المتواصل، الذي قدمته الدولتان لبرنامج لمكافحة الألغام بالسودان، مرحبا بتولي الولايات المتحدة الاميركية عبر سفارتها بالخرطوم والقائم باعمالها رئاسة المجموعة، مشيرا الي دعمها المالي الذي قدمته مسبقاً في العام 2017.

من جانبه قدم السيد حبيب الحق جاويد مدير برنامج الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام بالسودان تنويراً عن حجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة التي تولت فيها إيطاليا رئاسة المجموعة وحجم الدعم الذي تم لمساعدة جهود مكافحة الألغام في السودان وشكر السفير الإيطالي على الدور الذي قام به في الفترة السابقة لدعم ملف مكافحة الألغام .

يذكر أن الاجتماع كان بغرض نقل رئاسة المجموعة من دولة إيطاليا الي الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان تولت دولة إيطاليا رئاسة المجموعة خلال العامين 2016 و2017م.وجاء نقل رئاسة المجموعة الي الولايات المتحدة الامريكية وفقا للتبادل الذي يتم كل عامين لرئاسة المجموعة حيث ترأست اليابان دورة 2014 - 2015م.

وشارك فى الاجتماع كل من السفير الكندي وقنصل دولة قطر و ممثلين لسفارات اليابان و السويد وسويسرا ونائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية وممثل الاتحاد الأوربي والعون الإيطالي ورئيس وكالة الولايات المتحدة للتنمية العالمية وممثل وحدة المساعدة لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام بجنيف بجانب عدد من ممثلي الوكالات والهيئات العالمية ذات الصلة.

