إتحاد قوى الأمة يجدِّد التأكيد على أن مشكلات البلاد تكمن في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 14 - 3 - 2018 م ( سونا ) - جدَّد حزب اتحاد قوى الأمة (أقم) التأكيد على أن حل مشكلات البلاد يكمن في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني لجهة أنها ما تركت شاردة ولا واردة في المشكل السوداني إلا وضعت لها حلولا.

وقال جمال أبو سيل نائب رئيس الحزب في تصريح لـ(سونا) إن مخرجات الحوار الوطني لو نفذت كما ينبغي لوجدت حلا لكل المشكلات السودانية.

وأشار أبو سيل الى ما يدور عبر الوسائط الاجتماعية الآن بأن هناك إقتراحات تتعلق بتعديل في الدستور خاصة في المادة 57 وتمديد عمر حكومة الوفاق الوطني إلي 2025م حتى تتاح للحركات المسلحة والأحزاب السياسية المعارصة للانضمام للحوار الوطني و قال أن ذلك مجرد تكهنات .

وأضاف: "نحن في إتحاد قوى الأمة نرى أن الحكومة وآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إذا نفذتا هذه المخرجات خاصة المهمة منها فإن المواطن السوداني نفسه يطالب بمد فترة الحكومة لجهة أن معظم قضايا السودان شخصتها مخرجات الحوار ووضعت لها حلولا فقط تحتاج إلى عزيمة قوية لتنفيذها".

وأوضح أن تنفيذها سيؤدي إلى الاستقرار الدائم والسلام في كل ربوع السودان ومن ثم تتحقق التنمية وزيادة الإنتاج ورفد الميزانية بموارد بها تحل الأزمة الاقتصادية التي عانت وتعاني منها البلاد الآن.

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