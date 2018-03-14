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أخبار محلية - سياسية

أحزاب الوحدة الوطنية: جهود مع القوى السياسية لإقرار دستور دائم

التاريخ : 14-03-2018 - 02:07:00 مساءً
‎الخرطوم 14-3-2018م (سونا) - أعلن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية أنه يعكف على عمل متكامل مع القوى السياسية والمواطنين حول إقرار دستور دائم للبلاد .
وقال الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المجلس يتواصل مع الآخرين لتحقيق هذا الهدف وإنجاح الانتخابات باعتبارها وسيلة للحكم .
وأمن على مبادرة الإصلاح الوطني والاقتصادي التي ابتدرها السودان للعمل بفعالية لتجاوز تحديات الراهن وفي مقدمتها قضايا المواطن .
ونادى بضرورة تضافر جهود أبناء السودان بهدف توحيد الرؤى والأفكار السياسية والوطنية في هذه المرحلة .
وأكد جابر أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بصدد عقد لقاء جامع مع مكوناته السياسية لدعم برنامج الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته .
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