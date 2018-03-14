والي ولاية الخرطوم يلتقي مدير الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم المنتخب

الخرطوم 14-3-2018م (سونا)- التقى والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين بمكتبه صباح اليوم مدير الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم يس الطاهرمحمد دورة 2018-2021 م بحضور الدكتورة ماجدة نسيم معتمد الرئاسة بالولاية ومسؤول ملف المنظمات.

وجاء اللقاء في إطار إستعراض الاتحاد لخطته للعام 2018 م التي ترتكز على محاور رئيسية وهي القضايا الشبابية والمناشط والصحة والبيئة وكذلك المحور التربوي والمحور الإعلامي والمحور الإداري.

وتهدف الخطة في الأساس لتفجير طاقات الشباب في البناء والتعمير تأكيدا لمبادئ العمل الطوعي وتكاملا لأدوار الشباب بمختلف المسميات والمنظمات الطوعية وإسهاما واضحا في مسيرة البناء الإستراتيجي بالولاية.

وأشتملت الخطة على برامج عديدة أبرزها وأهمها التدريب وتمويل مشروعات ووسائل إنتاج وبرامج زواج جماعي وبرامج دعوية وصحية ورياضية وبرامج أخرى.

والي الخرطوم أمن على الخطة مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بضرورة خلق برامج تدريبية خاصة بالمرأة وزيادة تمثيلها في المكاتب التنفيذية للاتحاد لتمثل الشرائح النسوية بالولاية وتعكس قضايا المرأة على نحو مثالي.

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