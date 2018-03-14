فيصل يقف على كافة الأوضاع بولاية القضارف

الخرطوم 14 - 3 - 2018 م ( سونا ) - وقف دكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية على كافة الأوضاع بولاية القضارف، وأكد دعمه لجهود التنمية وتحسين الخدمات بالولاية وتطوير الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاج وتطوير الإنتاج الحيواني بالاستفادة من التقانات الحديثة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمركز العام للحزب والي الولاية المهندس ميرغني صالح والذي أكد في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه أطلع فيصل على التحضيرات الجارية للموسم الصيفي.فضلا عن إطلاعه على جهود تحسين وتعميم الخدمات بالولاية خاصة خدمات التعليم والصحة والمياه النقية لمواطني القضارف والتحضيرات الجارية للموسم الزراعي الصيفي.

وأضاف الوالي أنه اطلع كذلك مساعد رئيس الجمهورية على مشروعات سبل كسب العيش وكل ما يهم المواطن من أجل تحسين الأوضاع المعيشية.

وقال إن مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية أكد إستعداده لدعم جهود حكومة الولاية بمختلف الأصعدة وأهتمامه الكامل بقضايا الولاية.

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