النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة ورعايتها لمشروع نفير نهضة شمال كردفان

الخرطوم 14-3-2018م( سونا) - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، دعم الدولة ورعايتها لمشروع نفير نهضة شمال كردفان في كل مراحله.

ووجه سيادته لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوالي الولاية مولانا أحمد هارون بتعزيز وسائل ومناهج العمل المطلوبة للمضي قدما في المرحلة الثانية للنفير بذات قوة الدفع الأولى.

وقال الوالي في تصريحات صحفية إنه نقل للنائب الأول شكر وتقدير شعب ومؤسسات الولاية على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للنفير برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ، حيث كانت ثمرتها المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية مؤخرا.