الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:26:00 PM

أخبار محلية - سياسية

النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة ورعايتها لمشروع نفير نهضة شمال كردفان

التاريخ : 14-03-2018 - 03:36:00 مساءً
الخرطوم 14-3-2018م( سونا) - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، دعم الدولة ورعايتها لمشروع نفير نهضة شمال كردفان في كل مراحله.
ووجه سيادته لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوالي الولاية مولانا أحمد هارون بتعزيز وسائل ومناهج العمل المطلوبة للمضي قدما في المرحلة الثانية للنفير بذات قوة الدفع الأولى.
وقال الوالي في تصريحات صحفية إنه نقل للنائب الأول شكر وتقدير شعب ومؤسسات الولاية على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للنفير برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ، حيث كانت ثمرتها المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية مؤخرا.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء