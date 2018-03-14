لجنة قيادة المجلس الوطني تناقش أعمال الدورة المقبلة التي تبدأ ابريل المقبل

الخرطوم 14-3-2018 (سونا) -

عقدت لجنة قيادة المجلس الوطني برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس ، اجتماعاً اليوم، بحثت خلاله القضايا التي تتناولها الهيئة التشريعية القومية والمجلس الوطني خلال دورة الانعقاد السابعة والتي ستبدأ أعمالها في الثاني من ابريل المقبل بخطاب من رئيس الجمهوربة المشير عمر البشير أمام الهيئة عن الأداء العام للدولة للعام2017 م ، كما يلقي رئيس الهيئة رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، خطابين منفصلين عن أداء الهيئة وأداء المجلس الوطني للربع الأول من هذا العام أبّان توقف الجلسات .

وأكد الاجتماع أن هذه الدورة ستشهد أعمال رقابية وتشريعية حيث يستمع المجلس الوطني لبيانات نوعية من وزارات الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والخارجية حول سياسات الدولة الخارجية إضافة للاستماع لبيانات وزارات قطاعات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة لتقرير ديوان المظالم العامة حول أداء الديوان للعام 2017م إضافة لتقارير لجان المجلس الوطني الدائمة حول أداء الوزارات للنصف الثاني من العام 2017م، مشيرين إلى مسائل تشريعية ورقابية أخرى تناقش خلال دور الانعقاد السابع .

