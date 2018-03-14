وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرالياباني الجديد

الخرطوم 14-3-2018 (سونا) -

تسلم وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، بمكتبه ظهر اليوم، نسخة من أوراق السفير الياباني الجديد السيد شينجي أوراباياشي، وقد نقل السيد السفير تحيات وزير الخارجية الياباني إلى نظيره البروفيسور غندور.

من جانبه أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بالسيد السفير وتمنياته له بالتوفيق وأكد له تعاون الوزارة الكامل معه من أجل تسهيل مهمته.

وطلب من السفير نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية الياباني. كما قدم له شكر وتقدير حكومة وشعب السودان للمساعدات التي تقدمها اليابان للسودان، كذلك أشار السيد الوزير إلى أهمية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين لمناقشة كل القضايا التي تهم البلدين.