نائب رئيس المجلس الوطني تؤكد دور البرلمان في دعم قطاع السياحة

الخرطوم 14-3-2018 (سونا) -

قالت نائبة رئيس المجلس الوطني الأستاذة عائشة محمد صالح إن السودان شهد نقلة نوعية في الخارطة السياحية، مؤكدة دور المجلس في تعزيز ودعم قطاع السياحة.

وأشارت لدى مخاطبتها اليوم الورشة التي نظمتها لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس الوطني بالتنسيق مع وزارة السياحة وشركة نايتي ناي للسياحة حول دعم البرلمان للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة، أشارت إلى أن السياحة تمثل رافدا اقتصاديا وتنمويا، داعية لسن تشريعات تفضي لتدفقات السياح إلى السودان.

من جهته أكد رئيس لجنة السياحة بروفيسور الخير النور المبارك أهمية السياحة وإمكانية دورها في حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني، داعيا لتذليل العقبات التي تواجه القطاع والمتمثلة في الطرق وضعف البنيات التحتية وأماكن إيواء السياح، داعياً القطاع الخاص للاستثمار في مجال السياحة، مشيرا للجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحل كافة القضايا الاقتصادية في البلاد.

من جانبه أكد وكيل وزارة السياحة جراهام عبد القادر أهمية الورشة في مخرجات العمل السياحي والبناء الاجتماعي والوحدة الوطنية وتقليل حدة الفقر، مشيرا للتحديات التي تواجه عملية الترويج للسياحة في الخارج، مطالبا البرلمان بإزالة التقاطعات التشريعية، مشيرا لانعكاساتها على السياحة، موضحا العقبات التي تواجه السياحة في مجال الأراضي التي تخصص للمنشآت السياحية.

وقدم عثمان إبراهيم، الخبير السياحي، خلال الورشة، ورقة تناول فيها تميز الاستثمار في قطاع السياحة وقال إن من المشكلات التي تواجه السياحة في السودان غياب التنسيق وسوء التخطيط بسبب انعدام المسوحات إضافة لقلة التمويل وضعف عملية الترويج، مشيرا لتراجع حركة السياحة الأجنبية رغم

انتشار وكالات السفر والسياحة في البلاد، داعيا لضرورة تكملة التشريعات الخاصة بالسياحة، وأعرب عن أمله أن يكون رفع العقوبات عن السودان وقرار رئاسة الجمهورية بدعم السياحة ضربة البداية لتطوير السياحة في السودان.