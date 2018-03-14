أفتتاح أول مكتب إقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بشرق أفريقيا في جامعة الخرطوم

الخرطوم 14 -3 ( سونا) - افتتح أول مكتب إقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بشرق أفريقيا و الذي تستضيفه جامعة الخرطوم، و ذلك في احتفال أقيم صباح الأربعاء 14 مارس 2018م بقاعة المؤتمرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية رئاسة الجمهورية،



و حضر الاحتفال مدير جامعة الخرطوم بروفيسور أحمد محمد سليمان، ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية بروفيسور أورلاندو أنطونيو، إضافة لأمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد الجامعات السودانية، فضلاً عن مديري الجامعات السودانية وأعضاء السلك الديبلوماسي وممثلين لمجموعة من الجامعات الأفريقية والعربية، ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الوطني، وممثلين لمنظمتي اليونسكو والصحة العالمية.



ووقع مدير جامعة الخرطوم في ختام الجلسة الإفتتاحية مذكرة تفاهم مع رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية لتأسيس المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا باتحاد الجامعات الأفريقية. وفي ذات الاحتفال وقعت مذكرة ثانية بين اتحادي الجامعات الأفريقية والسودانية بهدف العمل المشترك بين الطرفين.



وقال مدير الجامعة إن افتتاح المركز الأول من نوعه يعمل على تقوية العلاقات بين الجامعات الأفريقية ونظيراتها من الجامعات العالمية، ويسهم في رفع الوعي بجودة التعليم العالي. وأكد استعداد جامعة الخرطوم للتعاون المستدام مع اتحاد الجامعات الأفريقية، ومؤسسات التعليم العالي في القارة.



وأكد رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية أن افتتاح المكتب يساعد بفعالية على تحقيق أهداف الاتحاد، ويعد خطوة جيدة لتفعيل برامج التواصل بين جامعات القارة، وأعلن الشروع في تنظيم مؤتمر عالمي لتعزيز الشراكات بين الجامعات الأفريقية يعقد بدولة غانا هذا العام،



وأشار سيادته إلى أن الجامعات الأفريقية تواجه تحديات كثيرة، أولها قلة العدد مقارنة بالتوسع الكبير في حجم السكان، مثمناً دور وزارة التعليم العالي وجامعة الخرطوم في استضافة المكتب الاقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بشرق أفريقيا.



وذكر الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية بروفيسور إتيني إيهوما أن إنشاء المكتب الإقليمي بجامعة الخرطوم يقع في إطار التعاون الإستراتيجي في القارة، وتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي في أفريقيا، ويشجع على العمل مع الشركاء عن قرب لإيجاد حلول للمعضلات، بالإضافة لتطوير مقدرات البحث العلمي والتدريب.



ويشمل افتتاح المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشرق أفريقيا على برنامج علمي مصاحب يستمر يومي الأربعاء والخميس 14 - 15 مارس 2018م، حيث تقدم خلاله حزمة من الأوراق التي أعدها علماء من الجامعات الأفريقية والعربية ومنظمات الأمم المتحدة، وتناقش قضاضا التعليم العالي في قارة أفريقيا وحالته الراهنة.

م ع / م ع



