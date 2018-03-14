رئيس لجنة إسناد مخرجات الحوار الوطني بالنيل الأزرق يُشيد بتقدم الولاية في إنفاذ المخرجات

الدمازين 14- 3-2018 (سونا)



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أشاد ألاستاذ صديق عثمان أحمد رئيس لجنة إسناد مخرجات الحوار الوطني بولاية النيل الأزرق ونائب رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالولاية بحجم العمل المبذول لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني من قبل كافة القوى السياسية والمجتمعية بالولاية.

وأثنى على تضمين القطاعات والوزارات لمخرجات الحوار الوطني في خططها، متجاوزة للمدة الزمنية التي حددها المركز مما وجد إشادة من لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في زيارتها الأخيرة للولاية.

واضاف أن الحوار الوطني حقق التوافق بين القوى السياسية كافة والإجماع على أهمية الإصلاح الشامل للدولة والمجتمع لوضع البلاد في المسار الصحيح نحو التنمية.



وتطرق صديق في حديثه إلى ملف المجالس المحلية، معربا عن سعادتهم بإجازة قانون الحكم المحلي بالولاية والذي ينص على ضرورة إنشاء المجالس المحلية تحقيقا للديمقراطية وتمكين القوى الشعبية من المشاركة في العمل السياسي لتخفيف أعباء المعتمدين،

مؤكدا أن القانون يعد نقطة انطلاق لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وأضاف أن الترتيبات جارية للإعداد لقيام المجالس المحلية.

وأشاد صديق بالتنسيق والتوافق بين كافة الأحزاب السياسية بالولاية، قائلا إن الولاية ظلت تتميز بتوافق قواها السياسية والمجتمعية في كافة القضايا التي تهم إنسان الولاية.