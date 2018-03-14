وفد من نواب شمال دارفور بالمجلسين الوطني والولائي يقدمون تنويراً حول طريق الفاشر- كبكابية- الجنينة‎

الفاشر 14-3-2018 م (سونا) -

أشاد معتمد محلية كبكابية بولاية شمال دارفور أبوبكر آدم إسحق منزول بالجهود التي يقوم بها نواب الهيئة التشريعية القومية ومتابعتهم اللصيقة لتنفيذ طريق الفاشر- كبكابية- الجنينة، واصفا تلك الجهود بأنها كبيرة ومقدرة، مشيرا في ذات الوقت لأهمية الطريق من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمحليات الغربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بحاضرة محلية كبكابية مع الوفد المشترك الذي ضم نواب المجلسين الوطني والولائي برئاسة اللواء (م) الهادي آدم حامد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني والفريق الهندسي لشركة الدار الاستشارية، وقال المعتمد إن الطريق يمثل حلما كبيرا ظل يراود أهل المحليات الغربية منذ زمن طويل.

وأكد رئيس الوفد أن الهدف من الزيارة هو التمهيد لبدء إعداد الدراسات والتصاميم للطريق الفاشر - طويلة - كبكابية - السريف - سرف عمرة - كرينك والجنينة بطول (340)كيلو مترا. مؤكدا أهمية هذا الطريق لربط المحليات الغربية بولايات دارفور مع بعضها البعض فضلا عن ربط مناطق الإنتاج بالمركز.

ونظمت محلية كبكابية اليوم لقاء جامعا برئاسة المحلية للوفد المشترك الزائر للمحلية مع فعاليات المحليات قدم خلالها الوفد تنويرا شاملا عن أهمية الطريق من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.