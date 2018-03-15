قيادي الوطني يعتمد تعديلات واسعة في مراكزه القيادية علي مستوى رؤساء القطاعات والأمانات المركزية

الخرطوم 15-3-2018 م ( سونا ) - إعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي إنتهى في الساعات الأولي من صباح اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهوريه رئيس الحزب ، تعديلات واسعة في مراكزه القيادية علي مستوى رؤساء القطاعات والامانات المركزية شملت أكثر من سبعين من القيادات .

كما أعتمد إجتماع المكتب إضافة عدد من القطاعات والامانات الجديدة لهيكله حيث شملت التعديلات رؤساء القطاعات وبعض أمناء الأمانات وسد الفراغات في الجهاز التنفيذي حيث تم في هذا الصدد اعتماد الأستاذ حامد ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي ويحل محله السفير محمد عبد الله ادريس وزيرا للدولة بالخارجية . وعلي مستوي قطاعات الحزب تم اعتماد د. عبد الرحمن الخضر رئيسا للقطاع السياسي واختير السادة د. محمد مصطفي الضو ود . محمد بشارة دوسة ود. زينب أحمد الطيب نوابا له .

فيما كلف الأستاذ حامد ممتاز يتولى رئاسة قطاع التنظيم وينوبه السادة مهندس محمد خير عبد الرحمن

وعبد الله يوسف ورشيدة سيد أحمد محمد .

وتولي الدكتور مساعد محمد أحمد رئاسة القطاع الاقتصادي وعين السادة عبد ألله إدريس و د. فاطمة فضل والأستاذ يوسف أحمد يوسف نوابا له ، وتولى د. محمد المختار حسن حسين رئاسة قطاع العلاقات الخارجية بالحزب وينوب عنه السادة بروفيسور بكرى عثمان سعيد والأستاذة ساميه حسن سيد أحمد والأستاذ محمد يوسف عبد الله وكلف الأستاذ عوض جادين بتولي رئاسة قطاع الاعلام وأعتمد المكتب القيادي إستمرار السادة د. تهاني عبد ألله ود. أسامة عبد الوهاب ريس والأستاذ ياسر يوسف نوايا له .

وتم تكليف د. الفاتح عزالدين لتولي رئاسة قطاع الفكر والثقافة وشئون المجتمع وينوب عنه السادة الطيب حسن بدوي وعثمان البشير الكباشي وعبد الماجد هارون وكلفت د . سعاد عبد الرازق برئاسة القطاع

الفئوي .

وتمثلت أهم التعديلات علي مستوي أمانات قطاعات الحزب المركزية في إعتماد د. عمر باسان أمينا للامانة السياسية وأختير هشام التجاني لتولي أمانة الطلاب ، ومحمد الأمين أحمد لأمانة الشباب ، والاستاذة قمر هباني للمرأة ، فيما تولت د. سمية ابو كشوة مهام الامانة المستحدثة للشئون الدستورية وكلف الاستاذ اسامة عبد الله المحامي بتولي مهام الامانة العدلية .

وأوضح نائب رئيس الحزب د. فيصل حسن إبراهيم أن المكتب القيادي الوطني أكد بعد تداوله حول سير عملية التواصل السياسي مع القوي السياسية علي إستمرار الاتصالات والحوار حول مختلف القضايا الوطنية والحرص علي إنفاذ ماتم التوافق عليه من مخرجات خاصة علي مستوي الحوار الوطني.

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