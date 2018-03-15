الساعة الآن اليوم آخر تحديث 02:23:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة يطالب برفع الجزاءات و العقوبات عن السودان

التاريخ : 15-03-2018 - 08:36:00 صباحاً
نيويورك 15-3-2018 (سونا) - طالب السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة الي ضرورة ان تستجيب لجنة عقوبات الامم المتحدة للواقع الماثل في دارفور وذلك برفع نظام الجزاءات او العقوبات بصفة نهائية في أقرب وقت مشيرا الى موافقة حكومة السودان علي زيارة رئيسة لجنة عقوبات مجلس الأمن مندوبة بولندا في الامم المتحدة للسودان.
جاء ذلك لدى القائه بيان السودان امام أعضاء مجلس الامن أمس الاربعاء 14 مارس
واشار مندوب الامم المتحدة الدائم الى الجهود الحثيثة المتكاملة علي الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك جهود مجلس الأمن لتكريس وتثبيت دعائم الأمن والسلام في دارفور.
وحث المندوب الدائم الأمانة العامة للامم المتحدة ومنسوبيها الي توافق موقفهم مع موقف مجلس الامن الذي اقر بالتحول الكبير للأوضاع بدارفور وضرورة التناسب والتكيف مع هذه التحولات الكبري.
واشار المندوب الدائم في بيانه الى ما حققته حملة جمع السلاح من إنجاز كبير و اسهامها الحاسم في توفير اسباب الامن والسلام و ضمان حسم التفلتات الأمنية والاقتتال.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء