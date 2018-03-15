مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة يطالب برفع الجزاءات و العقوبات عن السودان

نيويورك 15-3-2018 (سونا) - طالب السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة الي ضرورة ان تستجيب لجنة عقوبات الامم المتحدة للواقع الماثل في دارفور وذلك برفع نظام الجزاءات او العقوبات بصفة نهائية في أقرب وقت مشيرا الى موافقة حكومة السودان علي زيارة رئيسة لجنة عقوبات مجلس الأمن مندوبة بولندا في الامم المتحدة للسودان.

جاء ذلك لدى القائه بيان السودان امام أعضاء مجلس الامن أمس الاربعاء 14 مارس

واشار مندوب الامم المتحدة الدائم الى الجهود الحثيثة المتكاملة علي الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك جهود مجلس الأمن لتكريس وتثبيت دعائم الأمن والسلام في دارفور.

وحث المندوب الدائم الأمانة العامة للامم المتحدة ومنسوبيها الي توافق موقفهم مع موقف مجلس الامن الذي اقر بالتحول الكبير للأوضاع بدارفور وضرورة التناسب والتكيف مع هذه التحولات الكبري.

واشار المندوب الدائم في بيانه الى ما حققته حملة جمع السلاح من إنجاز كبير و اسهامها الحاسم في توفير اسباب الامن والسلام و ضمان حسم التفلتات الأمنية والاقتتال.

