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أخبار محلية - سياسية

مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور يلتقي مدير شركة دارفور الكبري

التاريخ : 15-03-2018 - 12:42:00 مساءً
الخرطوم 15-3-2018م(سونا)-التقى الاستاذ تاج الدين ابراهيم مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور بمكتبه بالخرطوم اليوم الاستاذ احمد موسي مدير شركة دارفور الكبري للتنمية والتمويل الصغير الذي انشيء بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور .
و قال مفوض العودة الطوعية في تصريح ل(سونا ) إن اللقاء بحث السبل المثلى و الكفيلة لتمويل العائدين الي قراهم و تمكينهم من ممارسة انشطتهم الزراعية والرعوية بالاضافة الي التجارة بأنواعها .
من جانبه قدم مدير شركة دارفور الكبرى للتنمية و التمويل الأصغر تنويرا شاملا للمفوض عن خطط و أهداف الشركة.
وقال جاءت فكرة التمويل الصغير وفقا لوثيقة الدوحة لتمويل مؤسسات التمويل الاصغر بولايات دارفور بالاضافة الي التمويل المباشر لصغار المزارعين والرعاة واصحاب المهن الحرة المختلفة . و أشار الى أن المؤسسة جاهزة الآن لتقديم الخدمات التمويلية و أن الشركة رئاستها بمدينة الفاشر وسيتم فتح مكاتب الولايات الأخري قريبا .
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