الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:41:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

للمرة الأولى في التاريخ.. معدل التضخم في روسيا دون المستوى الأمريكي

التاريخ : 15-03-2018 - 12:45:00 مساءً
موسكو 15-3-2018م(نوفوستي)- كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن أن الاقتصاد الروسي سبق اقتصاد الولايات المتحدة، بأحد أهم المؤشرات الاقتصادية للمرة الأولى في التاريخ.
وقال أوريشكين اليوم الخميس إن معدل التضخم في روسيا بلغ مستوى أدنى منه في الولايات المتحدة، وللمرة الأولى في التاريخ، وأضاف أن أحدث البيانات تشير إلى أن معدل التضخم في روسيا انحدر حاليا مستوى 2.18%.
وأوضح الوزير الروسي في كلمة في منتدى روسيا – دولة الفرص: "معدل التضخم في الوقت الراهن عند مستوى قياسي منخفض، ووفقا لأحدث الأرقام، فقد تراجع التضخم في روسيا إلى ما دون مستواه في الولايات المتحدة التي وصل معدله فيها الآن إلى 2.21%، قياسا بـ2.18% في روسيا".
وتظهر البيانات الاقتصادية أن متوسط التضخم لعام 2017 بلغ مستوى قياسيا منخفضا في روسيا وثبت عند 2.5%، فيما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبلغ معدل التضخم في شهر مارس الجاري 0.2%- 0.3%، أي 2.2% - 2.3% على أساس سنوي.
يشار إلى أن التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وعند ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد بشكل كبير تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل.

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء