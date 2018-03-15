للمرة الأولى في التاريخ.. معدل التضخم في روسيا دون المستوى الأمريكي

موسكو 15-3-2018م(نوفوستي)- كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن أن الاقتصاد الروسي سبق اقتصاد الولايات المتحدة، بأحد أهم المؤشرات الاقتصادية للمرة الأولى في التاريخ.

وقال أوريشكين اليوم الخميس إن معدل التضخم في روسيا بلغ مستوى أدنى منه في الولايات المتحدة، وللمرة الأولى في التاريخ، وأضاف أن أحدث البيانات تشير إلى أن معدل التضخم في روسيا انحدر حاليا مستوى 2.18%.

وأوضح الوزير الروسي في كلمة في منتدى روسيا – دولة الفرص: "معدل التضخم في الوقت الراهن عند مستوى قياسي منخفض، ووفقا لأحدث الأرقام، فقد تراجع التضخم في روسيا إلى ما دون مستواه في الولايات المتحدة التي وصل معدله فيها الآن إلى 2.21%، قياسا بـ2.18% في روسيا".

وتظهر البيانات الاقتصادية أن متوسط التضخم لعام 2017 بلغ مستوى قياسيا منخفضا في روسيا وثبت عند 2.5%، فيما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبلغ معدل التضخم في شهر مارس الجاري 0.2%- 0.3%، أي 2.2% - 2.3% على أساس سنوي.

يشار إلى أن التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وعند ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد بشكل كبير تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل.



