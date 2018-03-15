مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 4571.01 نقطة

الخرطوم 15-3-2018م(سونا) -أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة.

ومقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 21,262,762 إلي 23,197,897 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 9%. وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 6,299,930 إلى 43,030 ورقة بنسبة انخفاض بلغت (99)% وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 79 صفقة إلى 58 صفقة بنسبة انخفاض بلغت (27)%.

وشهدت حركة الأسعار في قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقرار سعر صكوك الاستثمار الحكومية (صرح 17-1) عند 100.54 جنيه وصندوق البركة الاستثماري (نماء1) عند 100.55 جنيه .وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارة واحدة وإستقرار سعر 4 إصدارات وانخفاض سعر أصدارتين وذلك من جملة7 إصدارت تم تداولها اليوم.



