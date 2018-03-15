الكويت تدعو رعاياها في بريطانيا إلى الحذر على خلفية انتشار دعوات لإيذاء المسلمين!

لندن 15-3-2018م( روسيا اليوم )- على خلفية صدور دعوة من مجهولين "لإيذاء المسلمين" في الثالث من أبريل المقبل، دعت سفارة الكويت في بريطانيا الرعايا الكويتيين إلى أخذ الحيطة والحذر في مختلف المدن البريطانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان للسفارة الكويتية في لندن إهابتها بالمواطنين الكويتيين في مختلف مدن المملكة "أخذ الحيطة والحذر بعد قيام مجهولين بنشر منشورات تدعو إلى إيذاء المسلمين".

وذكر البيان أن "الشرطة البريطانية كلفت إدارة مكافحة الإرهاب بفتح تحقيق موسع للكشف عن المجموعة التي تقف وراء مثل هذه الدعوات التي تبث الكراهية في المجتمع البريطاني".

وأوضحت السفارة الكويتية أن "هذه المجموعة وزعت منشورات على منازل مسلمين في عدد من المدن البريطانية تدعو إلى معاقبتهم وإيذائهم في يوم الثالث من أبريل المقبل".

ودعت في هذا الشأن الرعايا الكويتيين "إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتواصل مع القسم القنصلي في السفارة الذي يعمل على مدى 24 ساعة".

وأشار المصدر إلى أن "مساعدة وزيرة الداخلية البريطانية لقضايا محاربة التطرف فيكتوريا أتكينير قد دانت مؤخرا من يقفون وراء سلسلة من الخطابات المعادية للإسلام والتي تم إرسالها إلى مجموعة من المنازل في مختلف المدن البريطانية".

المسؤولة البريطانية وصفت هذه الرسائل بـ "البغيضة"، مشددة على أن الحكومة ستعمل جاهدة للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وذكرت أيضا أن عددا من مراكز الشرطة في أنحاء بريطانيا أكدت أنها تلقت تقارير عن وصول مثل هذه الخطابات إلى منازل المسلمين، مشيرة إلى أن تحقيقا كاملا يجري بشأنها.