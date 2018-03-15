وزير الزراعة بشرق دارفور يتفقد المستوطنين بمنطقتي أم راكوبة والليد

الضعين 15-3-2018م(سونا)-تفقد وزير الزراعة والغابات بولاية شرق دارفور المهندس محمد الشيخ موسى يرافقه عدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة. أحوال (المستوطنين) بمنطقتي أم راكوبة والليد التابعتان لمحليتي ابوكارنكا ابوجابرة وذلك للوقوف على أحوال المزارعين خاصة المعوقات الزراعية.

وأكد سيادته أن وزارته وضعت كافة الاستعدادات والترتيبات للنهوض الزراعي بالمنطقتين

واستمع الوزير إلى عدد من المزارعين حول المعوقات ووعدهم بحل كافة المعوقات حتى تسهم المنطقتين بالمزيد من الإنتاج .

من جهته أكد معتمد محليه أبوجابرة الأستاذ محمود شريف أن محليته تشهد استقرارا تاما للأوضاع الأمنية وذلك بعد عملية جمع السلاح والقضاء على الظواهر السالبة والتي ساهمت بدرجة كبيرة في عمليه الإنتاج بصفة عامة، مشيرا إلى أن محليته تقوم بحفر بئر بمنطقة الليد تعزيزا لاستقرار المزارعين والرعاة بالمنطقة.