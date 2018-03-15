البشير يطلع على حجم التعاون بين السودان ودول البريكس

الخرطوم15 -3-2018 م (سونا) - اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على النتائج التي تحققت في علاقات السودان مع دول البريكس خلال الفترة الماضية في إطار جهود اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع تلك الدول.

وأوضح د. عوض الجاز تائب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم رئيس الجمهورية إنه اطلع البشير على حجم التعاون مع الصين في مجالات الشراكة الزراعية والصحية والثقافية.

ولفت الجاز إلى أن اللقاء تناول الرؤية الإستراتيجية للنظرة المستقبلية للعلاقة مع دولة الصين خاصة في إطار قبول الرئيس الصيني للدعوة الموجهة له لزيارة السودان خلال هذا العام.

وأشار الجاز إلى أن التعاون والشراكة الاقتصادية مع روسيا تمضي وفقا لما هو مخطط له خاصة في مجال تطوير صناعة الغاز والكهرباء.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الهند أكد الجاز أنها أصبحت محطة مهمة للصادر والوارد بالنسبة للسودان.

وأشار إلى وجود برنامج مع دولة البرازيل لتطوير صناعة وزراعة السكر والثروة الحيوانية.

وأضاف الجاز أن علاقات السودان مع تركيا تشهد تطورا ملحوظا في مجال الاستثمارات السياحية.