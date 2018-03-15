انضمام الامين العام لحزب الامة المتحد بالنيل الأبيض للمؤتمر الوطني

كوستي 15 - 3 - 2018م ( سونا)- اعلن عدد من قيادات حزب الامة المتحد بولاية النيل الأبيض برئاسة الاستاذ الهادي جبريل الدويحي الامين العام لحزب الامة المتحد السابق ، اعلنت انضمامها لحزب .المؤتمر الوطني .

جاء ذلك في اللقاء الجماهيري الذي نظم بهذه المناسبة ظهر اليوم بقاعة امانة المؤتمر الوطني بربك بحضور دكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض رئيس المؤتمر الوطني والدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني وعدد من اعضاء المكتب القيادي ورؤساء الحزب بالمحليات ..ورؤساء القطاعات وأمناء الامانات بالمؤتمر الوطني .

ولدى مخاطبته الاحتفال قال دكتور عبد الحميد موسي كاشا رئيس المؤتمر الوطني انهم في المؤتمر .الوطني اكثر سعادة بانضمام عضوية جديدة للحزب .

ووصف القيادي الهادي الدويحي بانه قيادي من طراز فريد ويتمتع بالصبر والادب والاحترام والثقة في .النفس ،

واشار الى ان المؤتمر الوطني ماض في بناء دولة عصرية تقوم علي العدل وسيادة القانون ويشاركه في تحمل المسئوليات كل الاحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ، واكد ان المؤتمر الوطني .لديه منهج ويقوم على الانضباط التنظيمي والمحاسبة ،

ودعا ان ينفتح الحزب علي المجتمع والمشاركة في كل القضايا الوطنية والاجتماعية ، واعلن عن التزام المؤتمر الوطني في المضي قدما في انفاذ مسيرة الحوار الوطني وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية .والخدمات .

من جهته رحب دكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بانضمام مجموعة جديدة للمؤتمر الوطني واعرب عن امله ان يكون انضمام الامين العام لحزب الامة المتحد السابق اضافة حقيقية تعمل على انفاذ اهداف ومقاصد المؤتمر الوطني وزراع ايمن للحزب ، وقال ان المؤتمر الوطني حزب جامع ولديه برامج في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،

وفي ذات السياق عبر الاستاذ الهادي جبريل الدويحي عن سعادته بانضمامه للمؤتمر الوطني وقال ان دوافع ومسببات خروجه من حزبه السابق لعدم وجود مؤسسية تنظيمية في الحزب وان اختياره للمؤتمر الوطني جاء بقناعة تامه وانه حزب ينتهج المؤسسية ويحترم الاخرين ، وثمن الدويحي مواقف رئيس المؤتمر الوطني بالولاية دكتور عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية النيل الابيض لحسن التعامل الذي ينتهجه مع كل الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة .

وتشير ( سونا ) الى ان الهادي جبريل الدويحي شغل منصب الامين العام لحزب الامة القيادة الجماعية ، والامين العام لحزب الامة المتحد ، كما شغل منصب معتمد الرئاسة بحكومة الوحدة الوطنية بولاية النيل الأبيض .

