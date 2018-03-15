كاشا يؤكد دعمه لدراسات المسح الاجتماعي لمكافحة الفقر بالولاية

كوستي -15-3-2018( سونا) - أكد دكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض أهمية المسح الاجتماعي الذي يستند على النهج العلمي والبحث الدقيق لمعرفة الحقائق ووضع الدراسات التي تسهم في مكافحة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة بالمجتمع .

جاء ذلك لدى لقائه بالمجموعة البحثية لكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم برئاسة دكتور سيف الدين عبد الواحد المشرف على الدراسة، عقب إنتهاء المجموعة من إجراء مسح ميداني لإعداد دراسة إستراتيجية لمكافحة الفقر بولاية النيل الابيض بدعم من الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة وشركة (زادنا) للاستثمار بحضور المهندس عبد القادر الخير وزير المالية وعدد من معتمدي المحليات.

وأشاد والي النيل الابيض بالجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة الخرطوم لدعم المشروعات المجتمعية التي تسهم في تخفيف حدة الفقر وزيادة الإنتاج لسد النقص في إحتياجات المجتمع .

وأعلن كاشا عن إستعداد الولاية التام لتذليل كافة العقبات التي تعترض مشروعات البحوث العلمية والمجتمعية والاستفادة من نتائج المسح في توفير إحتياجات المحليات في التعليم والصحة والمياه ودعم الشرائح الفقيرة من خلال مشاريع الدعم الاجتماعي عبر ديوان الزكاة والتمويل الأصغر .

وأمتدح سيادته جهود طلاب كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم لنجاحهم في تغطية محليات الولاية وتوفير معلومات كافية عن متطلبات كل محلية في المستقبل وتعهد بالتزام حكومة الولاية للعمل بمخرجات هذه المسوحات البحثية وفق خطة الولاية لبرنامجها التنموي.

من جهته أوضح الدكتور سيف الدين عبد الواحد رئيس قسم الدراسات والبحوث بشركة (زادنا) المشرف على الدراسة أن فريق العمل البحثي الذي يتكون من عدد من الباحثين الاجتماعيين زار كافة محليات الولاية بغرض إجراء مسوحات ميدانية حول مستوى الفقر .

وأشار إلى أن المسح يهدف لتوفير المعلومات الأساسية بغرض تصميم مشروعات انتاجية لمكافحة الفقر وأبان أن المسح شمل مناطق تجمعات العائدين من دولة الجنوب بمحليتي السلام والجبلين.

ع و



