لجنة تنفيذ القرار الأممي 1326 بشمال دارفور تقرر تشكيل آلية لإحكام العمل لتنفيذه

الفاشر 15ـ3ـ2018م (سونا) - قررت لجنة تنفيذ القرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام بولاية شمال دارفور تشكيل آلية لإحكام العمل والتنسيق من أجل المضي قدما فى تنفيذ مضامين القرار خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بفقرات القرار التي تنص على المشاركة والحماية والوقاية والإنعاش المبكر للمرأة .

جاء ذلك خلال إجتماعها اليوم بأمانة حكومة الولاية بالفاشر برئاسة الدكتورة فيحاء آدم كرم الدين معتمد الرئاسة مسؤلة ملف المرأة بحكومة الولاية.

وأشارت دكتور فيحاء في تصريح لــ(سونا) عقب الاجتماع إلى أن اللجنة الولائية بصدد عقد ورشة عمل لاحقا بالولاية لتحديد الأطر المناسبة لتنفيذ القرار، مبينة أن تلك الورشة ستعقبها ورشة جامعة للجان الولائية بولايات دارفور الخمس لعرض النتائج المحرزة لأركان القرار خلال الفترة السابقة بجانب تحديد الرؤي المستقبلية من خلال التوصيات التي ستخرج بها الورشة، وذلك من أجل خدمة قضايا المرأة المختلفة بالإقليم.

وقطعت مسؤولة ملف المرأة بأن لجنة القرار 1325 الولائية ستواصل سعيها الجاد لتوعية وتثقيف المرأة بالمحليات المتعددة في كافة الجوانب القانونية والتعريف بحقوقها كاملة، فضلا عن ضرورة تمثيلها في لجان الجودية والمصالحات ، داعية إلي أهمية التكاتف والتعاون لتنفيذ القرار وتقديم خدمة جليلة للمرأة بالولاية .

يشار إلى أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن بشان المرأة، السلام والأمن شدد على الحاجة لمراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ علي الأمن وبناء السلام خصوصا في المناطق المتضرره من النزاع وتامين الإحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في مناطق النزاعات، بجانب دعم دور المرأة في مجال المراقبين العسكريين والشرطة المدنية ومراقبي حقوق الإنسان.