1.5 مليون جنيه من ديوان الزكاة لإسناد الأنعام بالجزيرة

مدني-15-3-2018م(سونا) - دشن د. الفاتح بشرى حشاش وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الجزيرة والامين العام لديوان الزكاة بالولاية د. تاج السر ميرغني حميدي والأستاذ مصطفى الشامي بدر معتمد محلية شرق الجزيرة ولفيف من قيادات الزكاة بالمركز والولاية الاجهزة والمعدات المقدمة من ديوان الزكاة بالمركز لمستشفي تمبول للطب البيطري بجامعة البطانة ضمن برنامج إسناد الأنعام للعام 2018م بكلفة تجاوزت 1.5 مليون جنيه بما فيها 3 حفائر وتشمل أجهزة المستشفى جهاز للموجات فوق الصوتية بكلفة 94.4 ألف جنية للكشف عن الحمل وتطور الاجنه داخل الرحم و2 منضدة جراحة حيوانات كبيرة بكلفة 76.1 ألف جنية إضافة لـ60 سماعه طبية بكلفة 179.4 ألف جنية و20 ميزان حراري رقمي بكلفة 39 ألف جنيه وميزان حساس لوزن الأدوية والمواد الكيمائية بكلفة 35 ألف جنيه.

وخلال الاحتفال الذي أقيم على شرف المناسبه حيا الوزير مبادرات ديوان الزكاة بالجزيرة في إنفاذ مشروعات إسناد الأنعام التي من شانها تعظيم موارد السودان بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقه وثمن قيام مستشفى بيطري في منطقة تمبول لخصوصيتها في تربية الحيوان مشدداً على ضرورة الإستفادة من الأجهزة التشخصية والجراحية التي وفرها الديون ضمن برنامج إسناد الأنعام ودعا للتنسيق مع مركز إنتاج النطف في المناقل لتوفير خدمات التلقيح الصناعي وانشاء وحدات متحركة لتطعيم الحيوان بالتعاون مع وزارة الزراعة في مناطق تجمعات الحيوان والعمل على توفير مطلوبات المراعي الصحية من حفائر ومسارات وثمن دور جامعة البطانة في رفع مقدرات المراة الريفية .

من جانبه تناول المعتمد أهمية الثروة الحيوانية في توفير معاش الناس ورفد الإقتصاد الكلي للدولة ولفت للعمل الجاري لتطوير مسلخ تمبول لإستخدامه في صادر اللحوم، وقطع بأن المحلية تعول على جامعة البطانة لإشاعة التنمية البشرية عبر إنفاذ حزم من البرامج التدريبية لرفع قدرات المراة بالمحلية ودعا الى تفعيل المستشفى البيطري لتطوير قطاع الحيوان بالمحلية .

فيما جدد الأستاذ إبراهيم موسى مدير عام الجباية رئيس لجنة برنامج إسناد الانعام إلتزام الديوان بإستمرار إسناد الأنعام حتى العام 2020م مشيداً بتجربة الجزيرة في إسناد الأنعام داعياً لتوسيع دائرة التدريب للمراة على منتجات الالبان واللحوم .. وكان الأمين العام اديوان الزكاة بالولاية قد أكد إلتزام الديوان بإستدامة الشراكة مع جامعة البطانة لرفع الإنتاج والإنتاجية.

وقال إن برنامج اسناد الأنعام من أولى اولويات الديوان وقد رصد له الديوان ميزانيات غير محدودة تم توزيعها على مستوى ولايات السودان مشيداً بالمستشفى البيطري بتمبول لافتاً لأهمية الإستفادة من كوادرها وأجهزتها للحفاظ على صحة الحيوان وتطويره وثمن برنامج تطوير قدرات المراة التي تقودها الجامعه مشيراً الى أن الزكاة تعول على مثل هذه البرامج لتغيير نمط الحياة وتعدد مصادر دخل الأسرة.